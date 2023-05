"Akkodis ist ein absolutes Juwel, mit dem wir für unsere Kunden massiv Wert generieren. Doch das müssen wir den Investoren auch beispielhaft erzählen. So lange, bis sie es verstehen", sagte der Manager. Weiter äusserte er sich zum US-Geschäft. Wie lange dieses noch Verluste schreiben wird, das wollte er nicht sagen. "Dazu möchte ich mich nicht festlegen." Es werde aber wohl noch mehrere Quartale, nicht Jahre dauern. "Die Basis unseres Geschäfts in den USA verbessert sich stetig, auch wenn der Umsatz noch nicht gedeiht." Dank der Sparte LHH profitiert Adecco aber von den jüngsten Entlassungen in der US-Techbranche, wie Machuel sagte. "Wir haben bis auf eines bei allen Entlassungsprogrammen im Sektor Aufträge der Konzerne erhalten: Meta, Microsoft, Amazon, you name it."