Der zweite Grund für die steigenden Kurse war FOMO - Fear Of Missing Out - oder die Angst, etwas zu verpassen. Unzählige Anleger sprangen jüngst mit optimistischem Blick auf den Börsenzug auf, in der Hoffnung, der Bärenmarkt gehöre der Vergangenheit an. Der eine oder andere Käufer dürfte dabei darauf spekulieren, dass die nunmehr schon seit Monaten in den USA erwartete Rezession ausbleiben könnte. Goldman Sachs hat denn auch als eine der ersten Investmentbanken darauf hingewiesen, dass ein sogenanntes Soft Landing der US-Wirtschaft gelingen könnte.