Den stärksten Rückgang im Wohnungsneubau prognostiziert er in den nordischen Ländern und im wichtigsten Einzelmarkt Deutschland. «In der Schweiz dürfte sich das Neubau-Geschäft am besten halten», meinte er. Das Renovationsgeschäft dürfte 2024 hingegen insgesamt robuster bleiben. Auf die Frage, ob Geberit mit Renovationen die Flaute im Neubaugeschäft umsatzmässig kompensieren könne, sagte Buhl: «Zumindest in Deutschland wird dies nicht der Fall sein.»