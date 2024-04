Ende Januar hatte Holcim überraschend angekündigt, das Nordamerika-Geschäft im nächsten Jahr von Holcim zu trennen und als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse zu bringen. Hintergrund sind die billionenschweren Investitionsprogramme der US-Regierung: «Sie werden in den nächsten acht bis zehn Jahren zu nie dagewesenen Ausgaben für die Bauindustrie führen», sagte Holcim-Präsident Jan Jenisch. Die Aufspaltung sei nötig, um das Potential gänzlich auszuschöpfen und voll durchzustarten. «Das Geschäft ist zu gross geworden, um es als Tochterfirma zu führen. Wir haben das Business in den letzten vier Jahren praktisch verdoppelt.» Es sei der grösste Zementhersteller in Nordamerika und die Nummer 3 im Dachgeschäft. Bei Zuschlagsstoffen und Transportbeton liege der Konzern auf Platz 5.