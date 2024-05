Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im Oktober hielt das Unternehmen an seiner Prognose von Anfang Mai grundsätzlich fest. Entsprechend geht Landis+Gyr von einer Fortsetzung der starken Umsatzentwicklung aus, was in einem Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich resultieren sollte.



Bei einer erwarteten schrittweisen Verbesserung der Kostensituation in der Lieferkette wird neu für die bereinigte EBITDA-Marge das obere Ende der bislang kommunizierten Spanne von 9 bis 11 Prozent erwartet. Der Free Cashflow (ohne M&A) soll unverändert zwischen 60 und 90 Millionen Dollar liegen.



Die zuletzt erhöhten Lagerbestände dürften sich teilweise normalisieren, hiess es weiter. Sie dürften aber weiterhin über den historischen Werten liegen, um die Verpflichtungen aus den gewonnenen Grossaufträgen zu erfüllen.



Die Landis+Gyr-Titel sind im bisherigen Jahresverlauf um etwa 5 Prozent gesunken. Damit schneiden sie deutlich schlechter ab als der Gesamtmarkt gemessen am SPI mit einem Plus von rund 4 Prozent. Im Jahr 2023 legten die Papiere um rund 16 Prozent zu.