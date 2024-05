Für das laufende Jahr strebt Montana Aerospace 2024 einen Umsatz von über 1,7 Milliarden Euro an sowie einen bereinigten EBITDA im Bereich von 180 bis 200 Millionen. Die entspräche im Vergleich zu den Werten von 2023 eine Steigerung beim Umsatz von gegen 20 Prozent und beim EBITDA von rund 30 Prozent nur schon für das untere Ende der Zielspanne. Weiter peilt das Unternehmen einen positiven Free Cash Flow an sowie einen Reingewinn.



Auch für 2025 hatte das Unternehmen vor gut einem Monat bereits Ziele genannt. Der Nettoumsatz soll demnach auf nahezu 2 Milliarden steigen und der bereinigte EBITDA auf über 250 Millionen Euro.



Die angestrebten Ziele sollen auch durch eine Straffung des Portfolios erreicht werden. Ziel ist es, sich in Zukunft zu einem reineren Aerostructures-Unternehmen zu entwickeln. So soll das Aerostructures mit einem prognostizierten Nettoumsatz im laufenden Jahr von rund 950 Millionen der Hauptwachstumstreiber bleiben, gefolgt vom Segment Energy, wo ein Umsatz von über 580 Millionen erwartet wird. Für das Segment E-Mobility prognostiziert die Gruppe 2024 einen Nettoumsatz von rund 200 Millionen Euro.



Die Aktien von Montana Aerospace stehen derzeit rund 3 Prozent höher als noch Ende 2023 und hinken damit dem Gesamtmarkt ganz leicht hinterher. Nach einem bisher recht volatilen Jahresverlauf ging es zuletzt seit der zweiten Aprilhälfte wieder deutlich nach oben.