Zu- und Verkäufe

Nestlé war auch im ersten Quartal des laufenden Jahres aktiv in Sachen Mergers & Acquistions. Im März hat das Unternehmen sich aus dem Milch- und Saftgeschäft in Ecuador zurückgezogen. Das dortige Business ging an die peruanische Gloria Group. Die skandalumwobene Buitoni-Fabrik trat Nestlé an Italpizza ab. Zudem gab der Konzern seine Absicht bekannt, sich von einer Fabrik in Irland trennen und seine Babynahrungsmarken in Frankreich verkaufen zu wollen.