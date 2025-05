Die am Freitag veröffentlichten Daten bieten den ersten Einblick in den Arbeitsmarkt seit der Verhängung hoher Strafzölle durch die Trump-Regierung. Die dem Bericht zugrunde liegenden Umfragen wurden in der zweiten Aprilwoche durchgeführt, als Trump einige Abgaben aussetzte und die auf chinesische Waren deutlich erhöhte, was zu erhöhter Unsicherheit bei grossen und kleinen Unternehmen führte.