Im ersten Quartal 2026/27 (per Ende Juni) blieben im Grossraum China, der auch die für Luxus-Shopping bekannten Metropolen Hongkong und Macau umfasst, zwar die Uhrenverkäufe weiter unter Druck. Demgegenüber hatte sich dort die Nachfrage nach Schmuck aber «sehr gut» entwickelt, wie es Mitte Juli hiess. Mit zusätzlichem Rückenwind etwa aus Südkorea oder Taiwan kletterte der Umsatz in der Region Asien Pazifik um 21 Prozent in die Höhe.