Richemont veröffentlicht die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026/27 (bis Ende September) am Freitag, 13. November.
Gemäss AWP-Konsens von sechs Analystinnen und Analysten dürfte der Gesamtumsatz von Richemont im ersten Halbjahr 12,263 Milliarden Euro betragen. Davon fallen 9,263 Milliarden auf das Schmuck- und 1,645 Milliarden Euro auf das Uhren-Geschäft. In derselben Periode im Vorjahr erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 10,619 Milliarden Euro.
Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) beläuft sich nach den Analysten auf 2,891 Milliarden Euro. Im Vorjahr lag er bei 2,358 Milliarden. Dies ergibt für das erste Halbjahr eine Ebit-Marge von 23,6 Prozent.
Der Genfer Luxusgüterkonzern dürfte den Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert haben, trotz der bereits hohen Vorjahresbasis. Analysten gehen davon aus, dass Richemont dabei die internationale Konkurrenz einmal mehr klar hinter sich lässt.
Allerdings dürfte das Wachstum im zweiten Quartal 2026/27 (per Ende September) - erwartet werden 13 Prozent - nicht mehr an das Niveau vom Vorquartal anknüpfen. Von April bis Juni 2026 wuchs der Gruppenumsatz von Richemont um Währungseffekte bereinigt um 20 Prozent.
Besonders im Schmuckgeschäft mit Vorzeigemarken wie Cartier und Van Cleef & Arpels dürfte es weiter rund gelaufen sein; am Markt wird weiterhin mit einem starken organischen Wachstum gerechnet. Bei den Schmuckhäusern könnte aber der Höhepunkt bald erreicht sein, warnen manche Experten.
Im ersten Quartal 2026/27 (per Ende Juni) blieben im Grossraum China, der auch die für Luxus-Shopping bekannten Metropolen Hongkong und Macau umfasst, zwar die Uhrenverkäufe weiter unter Druck. Demgegenüber hatte sich dort die Nachfrage nach Schmuck aber «sehr gut» entwickelt, wie es Mitte Juli hiess. Mit zusätzlichem Rückenwind etwa aus Südkorea oder Taiwan kletterte der Umsatz in der Region Asien Pazifik um 21 Prozent in die Höhe.
Richemont kommuniziert üblicherweise keine Ziele zur Umsatz- oder Gewinnentwicklung. Man rechne mit einem weiterhin unsicheren Umfeld für die Luxusgüterbranche, und das nicht nur mit Blick auf den Nahen Osten, hatte Verwaltungsratspräsident Johann Rupert zuletzt im Mai anlässlich der Jahreszahlen 2025/26 gesagt.
Die Richemont-Aktien notieren am Nachmittag vor Präsentation der Zahlen bei knapp 177,35 Franken und kosten damit im Vergleich zu Ende 2025 2,3 Prozent mehr. Der Titel steht damit zwar deutlich höher als im Jahrestief vom März bei 127,20 Franken, aber auch klar tiefer als das Allzeithoch vom August 2026 bei 202,20 Franken.
(AWP/cash)