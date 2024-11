Angesprochen auf die Konsumschwäche in China sagte Verwaltungsratspräsident Johann Rupert vergangenen Mai an einer Telefonkonferenz: «Wir sind nach wie vor vom Potenzial am chinesischen Markt überzeugt. Doch bis das Vertrauen der Kunden wieder zurück ist, braucht es noch Zeit.» Das Geschäft in den USA laufe dagegen wieder gut, hiess es weiter.