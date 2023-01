Im Rahmen einer komplexen Finanztransaktion tritt Richemont eine Kontrollmehrheit an YNAP in Höhe von 50,7 Prozent an Farfetch (47,5 Prozent) und den arabischen Investor Mohamed Alabbar (3,2 Prozent) ab. Die restlichen YNAP-Anteile bleiben vorerst im Besitz von Richemont, wobei Farfetch eine Kaufoption dafür hat. Richemont wiederum erhält Farfetch-Aktien, was zur Folge hat, dass Richemont mit 10 bis 13 Prozent an den Briten beteiligt sein wird.