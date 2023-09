Die Agentur begründet ihre Einstufung in einer Mitteilung vom Montag damit, dass das langfristige Emittentenrating die Position des Unternehmens als einer der weltweit führenden Anbieter von Generika und Biosimilars widerspiegele. Auch die Tatsache, dass Sandoz in Europa marktführend ist, fliesse in die Bewertung ein.