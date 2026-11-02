Insgesamt dürften die Strompreise für das Jahr 2027 sogar leicht sinken. Erst ab dem Jahr 2028 sei mit einem Anstieg zu rechnen, so die Ökonomen der Deutschen Bank. Im Vergleich zu Deutschland heben die Experten aus Frankfurt zudem hervor, dass die Schweizer Stromversorger aufgrund des hohen Anteils an Kernenergie und Wasserkraft etwas vor den europäischen Referenzgaspreisen geschützt sein dürften.