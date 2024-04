Aber auch in den USA und in der wichtigen Region EMEA erwartet der CEO weiteres Wachstum. Immerhin sei es in den USA gelungen, in einem schwierigen Umfeld weiter Marktanteile zu gewinnen, betonte er. Allerdings hätten die hohen Zinsen in den USA dazu geführt, dass einige Patienten potenzielle Behandlungen auf die lange Bank geschoben hätten.