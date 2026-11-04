Wie sind die ersten neun Monate für Swiss Re verlaufen?

Der Gewinn für die ersten neun Monate wird im Schnitt etwas unter dem Vorjahresresultat erwartet, wobei die Schätzungen relativ weit auseinandergehen. Damit dürfte der Rückversicherer aber sehr gut auf Kurs für das Ziel eines Jahresgewinns 2026 von 4,5 Milliarden Dollar sein. Uneinig sind sich die Analysten bezüglich der Entwicklung der Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) in der wichtigen Schadenrückversicherung, insgesamt dürfte diese aber wieder etwas ungünstiger ausfallen als noch im Jahr davor. Klar höher als im Vorjahr wird der Gewinn in der Leben-Rückversicherung (L&H Re) ausfallen, hier hatte die Swiss Re vor Jahresfrist allerdings noch Bereinigungen in diversen Portefeuilles durchgeführt.