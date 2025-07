Für den Zeitraum von Juli bis September stellte der US-Konzern einen Umsatz zwischen 4,45 und 4,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,36 bis 1,60 Dollar je Aktie in Aussicht. TI hat bereits kräftig in neue Fertigungstechnologien investiert und will für den Auf- und Ausbau seiner US-Werke 60 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Letzteres ist eine Reaktion auf den Druck von Präsident Donald Trump, der den Aufbau heimischer Produktionskapazitäten forciert.