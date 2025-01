VAT hat das vierte Quartal 2024 wohl mit einem klaren Umsatzplus und einem zum Vorjahr gesteigerten Auftragseingang abgeschlossen. Insgesamt ist die Erholung in der Halbleiterindustrie im vergangenen Jahr aber nicht so gut gelaufen wie von Experten erwartet. Der Fokus richte sich nun auf die Entwicklungen im neu angelaufenen Jahr, schrieb die ZKB. Die Frage sei, wie lange sich der erwartete Aufschwung in der Branche noch verzögere.