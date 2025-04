Im Jahr 2025 positive Börsenentwicklung

Seit Jahresbeginn steht für die Novartis-Aktien noch ein Plus von knapp 4 Prozent zu Buche. Sie haben sich damit in etwa mit dem SMI entwickelt, der ein Plus von knapp 3 Prozent aufweist. Die Roche-Bons hinken den Novartis-Papieren mittlerweile knapp hinterher, nachdem sie über weite Strecken des ersten Quartals ein deutlich grösseres Plus aufgewiesen hatten.