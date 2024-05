Das Geschäft der Swisscom dürfte im Startquartal in den üblichen Bahnen abgelaufen sein. Analysten rechnen mit einem leichten Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Dabei dürfte das Geschäft in der Schweiz erodiert haben, während Fastweb in Italien gewachsen sein wird. Der Rückgang im Telekomgeschäft könnte durch höhere Geräteverkäufe teilweise kompensiert werden. Der Fokus wird nicht auf den Geschäftszahlen liegen. So erwartet man Aussagen der Swisscom-Spitze zur künftigen Expansion in Italien nach der Übernahme von Vodafone Italia sowie zu den Mehrkosten für den Glasfaserausbau nach der Weko-Verfügung. Ebenfalls von Interesse ist, ob die Swisscom die Weko-Verfügung ans Bundesverwaltungsgericht weiterzieht.