Wird der Verkauf des Lebensversicherungsportfolios weiterverfolgt?

Ende Januar musste die Zurich mitteilen, dass der geplante Verkauf von Lebensversicherungspolicen in Deutschland an die Viridium Gruppe geplatzt ist. Nun sucht die Zurich für dieses Portfolio mit traditionellen Lebensversicherungen nach an einer anderen Lösung. Ein Verkauf hätte auch die Übertragung von Nettorückstellungen in Höhe von 20 Milliarden Dollar beinhaltet und die SST-Quote um geschätzt 8 Prozentpunkte erhöht.