Insgesamt steigen die Zahlungen gegenüber dem Vorjahr um 527 Millionen Franken auf 6,9 Milliarden Franken an, wie Berechnungen des Bundes zeigen. 2026 waren es noch 6,4 Milliarden Franken. Hauptgrund für das deutliche Wachstum sei der Anstieg des Ressourcenausgleichs, hiess es im Bericht der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) vom Dienstag. Die Ausgleichszahlungen an die ressourcenschwachen Kantone seien um 540 Millionen Franken gestiegen.