Die Immobilienpreise in Portugal sind im dritten Quartal so stark gestiegen wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Gründe dafür sind die Nachfrage aus dem Ausland und der Mangel an Immobilien auf dem Markt. Nach Angaben des portugiesischen Statistikinstituts stiegen die Immobilienpreise im dritten Quartal um knapp 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.