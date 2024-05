Nummer eins ist der taiwanische Halbleiterkonzern TSMC, der in Dresden zehn Milliarden Euro in ein neues Werk stecken will. Der US-Chipkonzern Wolfspeed wiederum will drei Milliarden Euro für ein Werk im Saarland ausgeben. Der US-Pharmakonzern Lilly macht rund 2,3 Milliarden Euro für ein Werk im rheinland-pfälzischen Alzey locker, während der Energiekonzern BP 6,8 Milliarden Euro für zwei Windparks in der Nordsee ausgeben will. Auch drei Rechenzentren in Berlin, im brandenburgischen Wustermark und im hessischen Hanau sollen jeweils die Milliardenmarke übertreffen. Apple wiederum will sein europäisches Zentrum für Chipdesign in München ausbauen, wofür eine Milliarde Euro vorgesehen sind.