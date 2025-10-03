Die Auslieferung des neuen Boeing-Grossraumflugzeugs 777X verzögert sich einem Medienbericht zufolge bis Anfang 2027. Der Erstkunde, die Deutsche Lufthansa, bereite sich bereits auf die Verzögerung vor und plane die 777X erst für 2027 in ihre Flotte ein, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider.