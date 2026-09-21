Die wachsende Zinsdifferenz belastete den Franken, der seit Anfang März zum Euro knapp fünf Prozent an Wert verlor. Der SNB komme diese Entwicklung gelegen, erklärte Saxo-Bank-Experte Erik Schafhauser. Der schwächere Franken verteuere ‌Importe, zugleich halte der hohe Ölpreis einen gewissen Preisdruck aufrecht. Beides verringere die Gefahr, dass die Schweiz erneut in eine Deflation gerät. «Für die anstehende Lagebeurteilung der SNB ist die Ausgangslage deshalb klar: Am Markt gilt ein unveränderter Leitzins als nahezu sicher. ​Spannender wird es jedoch danach.»