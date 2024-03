Tiktok ist erneut ins Visier der amerikanischen Gesetzgeber geraten. Der Energie- und Handelsausschuss des US-Repräsentantenhauses votierte am Donnerstag einstimmig für einen Gesetzesentwurf, der dem chinesischen Unternehmen ByteDance sechs Monate Zeit gibt, sich von der Kurzvideo-App TikTok zu trennen. Die Abgeordneten wollen die Massnahme schnell vorantreiben. Das US-Repräsentantenhaus könnte deshalb die Vorlage bereits in der kommenden Woche behandeln. Am Dienstag hatte eine überparteiliche Gruppe von Abgeordnetern den Gesetzesvorschlag vorgelegt, der Bytedance dazu zwingen würde, innerhalb von 165 Tagen Tiktok zu veräussern. Kommt das Unternehmen der Aufforderung nicht nach, droht der App ein Verbot. Tiktok hat in USA schon mehrere Sperrversuche überstanden. Kritiker werfen der Plattformen vor, Daten an die chinesische Regierung zu liefern.