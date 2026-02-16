China war laut Fondsriese in zweierlei Hinsicht ein Sonderfall: Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und anhaltender Rezession im Immobiliensektor, sowie deflationärer Tendenzen stiegen Ausschüttungen im Reich der Mitte rund 7 Prozent. Damit gehörte das Wachstum nicht nur zum stärksten weltweit, sondern hob sich wesentlich von anderen Schwellenländern ab - diese wiesen im Schnitt einen Rückgang der Ausschüttungen von 1 Prozent auf.