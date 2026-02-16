Die globalen Dividendenausschüttungen jagen laut dem weltweit grössten Fondsmanager Vanguard von Rekord zu Rekord. Das fünfte Jahr in Folge steigen sie im Jahr 2025 auf 2,3 Billionen Dollar - das entspricht einem Zuwachs von 5,3 Prozent. Für das laufende Jahr wird ein weiterer Anstieg erwartet.
Besonders Europa und Japan trugen massgeblich zu diesem Wachstum bei: Unternehmen in diesen Regionen erhöhten ihre Ausschüttungen um 10 Prozent respektive 11 Prozent. Auch in Nordamerika und im Pazifikraum stiegen die Dividendenzahlungen, wenn auch moderater - um 5 Prozent respektive 4 Prozent.
China war laut Fondsriese in zweierlei Hinsicht ein Sonderfall: Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und anhaltender Rezession im Immobiliensektor, sowie deflationärer Tendenzen stiegen Ausschüttungen im Reich der Mitte rund 7 Prozent. Damit gehörte das Wachstum nicht nur zum stärksten weltweit, sondern hob sich wesentlich von anderen Schwellenländern ab - diese wiesen im Schnitt einen Rückgang der Ausschüttungen von 1 Prozent auf.
Dividendenstarke Value-Strategie profitieren besonders
Besonders Finanzunternehmen zeigten sich grosszügig. Das Ausschüttungsvolumen stieg um 14 Prozent an. Auch jene im Industriesektor stiegen deutlich um etwa 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf einen weiteren Rekordwert. Während Dividenden in der Technologiebranche zunehmend an Bedeutung gewinnen, kürzten Energiekonzerne ihre Ausschüttungen drastisch - um 18 Prozent. Dieser Rückgang geht vor allem auf Unternehmen aus Schwellenländern zurück.
Laut Vanguard sind die Aussichten für dividendenstarke Value-Strategien äusserst positiv. Einerseits könnten sie von weiter steigenden Ausschüttungen profitieren, andererseits dürfte die wachsende Skepsis gegenüber überbewerteten KI- und Magnificent-7-Aktien die Attraktivität von dividendenstarken Werten weiter erhöhen. In diesem Zusammenhang betont Vanguard den stabilisierenden Effekt von Dividenden in einem Portfolio.
Insbesondere Anlagestrategien mit sehr hohen Dividenden dürften in diesem Anlagejahr bei Investorinnen und Investoren deshalb eine zentrale Rolle spielen: als Portfolio-Stabilisator sowie zuverlässige Quelle laufender Einnahmen. In einem Umfeld geopolitischer Unsicherheiten und steigender Marktvolatilität rücken dabei Unternehmen mit soliden Bilanzen und nachhaltigen Ausschüttungsquoten vermehrt in den Fokus. Ihre konsistente Dividendenpolitik macht sie besonders attraktiv.
(cash)