An dem Nato-Treffen nahmen auch die beiden jüngsten Allianzmitglieder Finnland und Schweden sowie Vertreter asiatischer Staaten wie Südkorea, Japan, aber auch Australien teil. Stoltenberg betonte in einer Feierstunde die Bedeutung der Europäer für die USA: «Durch die Nato haben die Vereinigten Staaten mehr Freunde und Verbündete als jede andere Grossmacht. Ich glaube nicht an Amerika allein», sagte er in Anspielung auf Zweifel, ob die USA unter einem Präsidenten Donald Trump uneingeschränkt an der Mitgliedschaft in der Nato festhalten.