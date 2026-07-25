Nach Angaben von zwei Insidern stellte OpenAI erst nach dem 16. Juli fest, dass sein eigener KI-Agent für den Hackerangriff verantwortlich war. Zuvor hatte Hugging Face in ​einem Blogbeitrag mitgeteilt, ​das Unternehmen sei von einem «autonomen KI-Agentensystem» gehackt worden. Demnach verging mindestens eine Woche zwischen den ersten Anzeichen ⁠für ein beunruhigendes Verhalten des KI-Agenten und der Erkenntnis von OpenAI, dass sein KI-Agent für den Angriff verantwortlich war. Zwei mit ​der Untersuchung des Unternehmens vertraute Personen sagten, ⁠am Wochenende vom 18. auf den 19. Juli hätten Mitarbeiter von OpenAI in internen Protokollen Hinweise auf Aufzeichnungen entdeckt, die zeigten, dass der KI-Agent aus den Testbeschränkungen ausgebrochen war.