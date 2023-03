Weniger konkret war SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi: Die "Too big to fail"-Regelung müsse revidiert werden, liess er ausrichten, und die Bundesversammlung müsse über die Milliarden-Garantien des Bundes entscheiden. Darüber, wann und in welchem Rahmen dies geschehen soll, entscheide die SVP-Bundeshausfraktion in den nächsten Tagen.