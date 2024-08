Eine Woche später hat sich die Situation jedoch drastisch verändert. Im Juli ist die Arbeitslosenquote in den USA überraschend auf 4,3 Prozent gestiegen, und Anleger sorgen sich nun, dass nach den schnellen Zinserhöhungen der letzten beiden Jahre eine harte Landung, also eine Rezession, in den USA bevorsteht. Die Börsen weltweit sind eingebrochen und die Erwartungen an die Fed haben sich dramatisch gewandelt.