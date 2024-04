Die Papiere des angeschlagenen Unternehmens kletterten am Montag an der Börse in Paris um mehr als 15 Prozent. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte am Wochenende Bereitschaft signalisiert, sicherheitsrelevante Teile von Atos zu kaufen. Neben der Regierung sollten sich daran im Staatsumfeld tätige Unternehmen beteiligen.