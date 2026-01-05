Den Analysten von Scotiabank zufolge ‌könnte auf kurze Sicht der Energiekonzern ConocoPhillips der ‍grösste Nutzniesser sein. Sollte es zu einer Machtübergabe an einen pro-westlichen Kandidaten kommen, könnte das Unternehmen bis ​zu zehn Milliarden Dollar für frühere Forderungen erhalten und sich wieder zwei Projekten anschliessen. Der US-Ölkonzern Chevron werde zwar keine hohen Einmalzahlungen erhalten, konstatierten die Experten weiter. Sein ‌Status als einziges derzeit im Land tätiges US-Unternehmen ⁠könnte Chevron jedoch einen Vorsprung verschaffen.