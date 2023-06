Im Mai ist das von der Credit Suisse erhobene Exportbarometer, das die Industriestimmung in den wichtigsten Abnehmerländern der Schweizer Exportindustrie widerspiegelt, auf einen Wert von -0,8 Punkten gefallen. Der Vorlaufindikator für die Schweizer Exportindustrie liegt damit deutlich unter der Wachstumsschwelle von 0 Punkten, wie es in der am Mittwoch publizierten Erhebung heisst. Daher seien auch die Aussichten der Schweizer Exportindustrie in den kommenden Monaten negativ.