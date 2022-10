"Der Leitzins ist in kurzer Zeit erheblich angehoben worden", sagte Zentralbank-Chef Philip Lowe. Nun wolle man sich Zeit nehmen, die Aussichten für die Inflation und das Wirtschaftswachstum in Australien zu analysieren, begründete Lowe den vergleichsweise kleinen Zinsschritt. "Der Vorstand geht davon aus, dass er die Zinssätze in der kommenden Zeit weiter anheben wird", signalisierte der Währungshüter die Bereitschaft zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik.