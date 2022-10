"Der Leitzins ist in kurzer Zeit erheblich angehoben worden", sagte Zentralbank-Chef Philip Lowe. Nun wolle man sich Zeit nehmen, die Aussichten für die Inflation und das Wirtschaftswachstum in Australien zu analysieren, begründete Lowe den vergleichsweise kleinen Zinsschritt. Investoren hatte mit einer Anhebung um 50 Basispunkte gerechnet. Der australische Dollar verlor in der Spitze fast ein Prozent gegenüber dem US-Dollar.