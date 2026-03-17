Die Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) ist die erste von acht Sitzungen grosser Zentralbanken in dieser Woche und findet vor dem Hintergrund des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten statt. Die US-Notenbank Fed wird ihre Entscheidung am Mittwoch und die Bank of Japan sowie die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils am Donnerstag bekannt geben.