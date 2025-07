Die Währungshüter beliessen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Dienstag bei 3,85 Prozent, während sich viele Experten auf eine Senkung eingestellt hatten. Laut der Reserve Bank of Australia (RBA) stimmten sechs Währungshüter für eine Beibehaltung des Leitzinses, während drei dagegen votierten. Ein solches gespaltenes Votum gibt es bei der RBA nur selten. Die Mehrheit der Notenbanker will vor einer geldpolitischen Lockerung mehr Klarheit darüber, ob sich die Inflation nachhaltig verlangsamt.