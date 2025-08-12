Der Leitzins werde von 3,85 auf 3,60 Prozent zurückgenommen, gaben die australischen Währungshüter am Dienstag bekannt. Sie begründeten den Schritt mit einer nachlassenden Inflation und einem schwächeren Arbeitsmarkt. Zugleich äusserte sich die Reserve Bank of Australia (RBA) nach ihrer zweitägigen Sitzung jedoch zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen. Die Entscheidung fiel diesmal einstimmig. Im Juli hatte es bei der Zinsentscheidung noch eine seltene Uneinigkeit im Führungsgremium gegeben. Der australische Dollar notierte nach der Entscheidung kaum verändert bei 0,6508 US-Dollar.