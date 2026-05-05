«Angesichts des Zusammentreffens von inländischem und weltweitem Inflationsdruck hatte die Notenbank ‌heute kaum eine andere Wahl, als die Zinsen zu erhöhen», sagte Analyst Harry Murphy Cruise von Oxford Economics Australia. Die weitere Zinsentwicklung hänge nun massgeblich von der Strasse von Hormus ab. ​Eine längere Schliessung der strategisch wichtigen Wasserstrasse, durch die normalerweise 20 Prozent ​des weltweiten Öls transportiert werden, würde die Notenbank ​zu weiteren Zinserhöhungen zwingen. Der Krieg zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der ‌anderen Seite hatte den Ölpreis zuletzt auf 114 Dollar je Barrel getrieben. Dies ist ein Anstieg von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Niveau vor Ausbruch des Konflikts.