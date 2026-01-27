Konkret bedeutet dies, dass sich die USA nicht mehr daran gebunden sehen, Massnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung umzusetzen. Auch bei den internationalen Klimakonferenzen sind sie nicht mehr dabei. Und: Mit dem US-Rückzug fehlt sehr viel Geld - etwa bei der für die ärmeren Länder so wichtigen Unterstützung bei Klimaschutz und Anpassung an die steigenden Temperaturen und ihre Folgen.