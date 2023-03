Wer nun hofft, dass damit bei der Teuerung der Zenit erreicht ist, dürfte gemäss Thomas Gitzel, Chefökonom bei der VP Bank, enttäuscht werden. "Da in der Schweiz der Anteil administrativer Preise sehr hoch am Warenkorb ist, unterliegt die Prognose höheren Unsicherheiten. Gerade in Bezug auf Wohnungsmieten könnte es in der Schweiz noch weiter nach oben gehen. Ich erachte eine Inflationsrate von 3,7 Prozent nicht als abwegig", so Gitzel.