Der Ausverkauf beim S&P 500 im Jahr 2026 spiegelt das Muster von 2018 wider. In beiden Fällen drückten Handelskonflikte und eine straffere Geldpolitik den Index unter seine 200-Tage-Linie. Steigende Lebenshaltungskosten, höhere Anleiherenditen und Zölle machen eine Rettungsaktion der US-Notenbank Fed wie im Jahr 2019 jedoch unwahrscheinlicher.
Einige Währungshüter stellen sogar zwei Zinserhöhungen in Aussicht. Zwar fehlen am Optionsmarkt bisher die massiven Put-Käufe für eine echte Kapitulation. Risse in der bislang robusten US-Wirtschaft könnten dieses Bild aber rasch ändern.
Die Entwicklung am Aktienmarkt im laufenden Jahr ähnelt dem Jahr 2018 durch die Kombination aus Fed-Straffung und Handelsstreit. Während der ersten Amtszeit von Donald Trump herrschte eine tiefe Inflation. Gezielte Handelskonflikte zwangen die Fed damals schliesslich zu Zinssenkungen.
Im Jahr 2026 sind Inflation, Renditen und Zölle hingegen deutlich höher. Das erschwert eine schnelle geldpolitische Wende wie 2019. Im Dezember 2018 brach der S&P 500 um mehr als 9 Prozent ein, bevor er sich im Folgejahr kräftig erholte.
Nach der Veröffentlichung der Oktober-Protokolle zeigt sich die Fed eindeutig falkenhaft. Die Zinspause vom letzten Monat war ein blosses Innehalten und keine Kehrtwende. Die Debatte dreht sich nicht mehr darum, ob die Zinsen steigen, sondern wie schnell. Fed-Gouverneur Chris Waller unterstützt einen Zinsschritt im Dezember.
Bei einer weiter anziehenden Inflation würde er auch einen grossen Schritt von einem halben Prozentpunkt mittragen. Die Präsidentin der Philadelphia Fed, Anna Paulson, zeigt sich offen für aufeinanderfolgende Erhöhungen in einem «bedachten» Tempo.
Eine angstgetriebene Kapitulation verbindet typischerweise einen Volatilitätsschub, massive Put-Käufe und einen scharfen Kurssturz. Aktuell sind nur zwei dieser drei Bedingungen erfüllt. Die Volatilität erreichte 42,9 Prozent und lag damit nahe dem Extremwert vom April 2025. Zudem fiel der Kurs um fast 20 Prozent. Das Put-Volumen zog jedoch nicht sprunghaft an. Die Optionsströme bestätigen also noch keine Marktbereinigung. Das deutet darauf hin, dass die extremen Kursausschläge an den Aktienmärkten noch nicht vorbei sind.
Der Nasdaq Composite gab gegenüber seinem Oktober-Hoch um bis zu 19 Prozent nach. Der S&P 500 rutschte am 20. November mit einem Minus von über 12 Prozent in eine Korrektur. Der technologielastige Index notiert seit Anfang November unter seiner 200-Tage-Linie.
Seit dem Jahr 2000 hat sich der Nasdaq von jedem Rückschlag von 15 Prozent oder mehr erholt. Der weitere Verlauf hängt jedoch stark davon ab, ob eine Rezession folgte. Die drei rezessionsbedingten Tiefpunkte brachten im Median ein Plus von 83 Prozent innert zwölf Monaten ab dem Tiefststand. Die fünf Korrekturen ohne Rezession führten zu einem bescheideneren, aber immer noch soliden Median-Gewinn von 44 Prozent.
Entscheidend ist nicht die Tiefe des Einbruchs, sondern ob eine Rezession damit einherging. Tiefere Ausverkäufe während einer Rezession führten zu schnelleren Erholungen, da sie aggressive Zinssenkungen der Fed auslösten.
Kurz gesagt: Das Kaufen bei Kursschwäche kann sich immer noch lohnen. Ohne die Voraussetzungen für eine rasche Kehrtwende der Fed sollten Anlegerinnen und Anleger aber keine schmerzlose Erholung erwarten.
(Bloomberg/cash)