Eine angstgetriebene Kapitulation verbindet typischerweise einen Volatilitätsschub, massive Put-Käufe und einen scharfen Kurssturz. Aktuell sind nur zwei dieser drei Bedingungen erfüllt. Die Volatilität erreichte 42,9 Prozent und lag damit nahe dem Extremwert vom April 2025. Zudem fiel der Kurs um fast 20 Prozent. Das Put-Volumen zog jedoch nicht sprunghaft an. Die Optionsströme bestätigen also noch keine Marktbereinigung. Das deutet darauf hin, dass die extremen Kursausschläge an den Aktienmärkten noch nicht vorbei sind.