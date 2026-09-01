Öl- und Gaspreise steigen weiter

Die Wiederaufnahme der Kämpfe zwischen den USA ​und dem Iran schürte Sorgen vor Lieferunterbrechungen und trieb die Energiepreise. Der europäische Gas-Future zog gut zwei Prozent auf bis zu 71,50 Euro je Megawattstunde an und kletterte damit auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Für Nervosität am Markt sorgten auch die niedrigeren Füllstände der europäischen Gasspeicher. Diese sind nach Daten von Gas Infrastructure Europe derzeit zu rund 65 Prozent gefüllt. Das sei der niedrigste Stand für diese Jahreszeit seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich ebenfalls um gut zwei Prozent auf bis zu 92,55 Dollar je ‌Barrel.