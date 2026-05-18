Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die als Richtwert für die Eurozone gilt, stieg um 2,5 Basispunkte auf 3,1796 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Anleihe legte um drei Basispunkte auf 3,973 Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit sechs ‌Wochen. Auf die Frage, ob sie über den Ausverkauf bei Anleihen besorgt sei, antwortete die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, Reportern am Montag: «Ich mache mir immer Sorgen, das ​ist mein Job!»