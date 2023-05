"Alle wichtigen Services und Systeme von ABB sowie alle Fabriken sind in Betrieb", teilte das Unternehmen am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Die Kunden von ABB würden weiterhin bedient. "Das Unternehmen führt die Arbeiten an der Wiederherstellung aller verbleibenden betroffenen Services und Systeme fort und verbessert die Sicherheit seiner Systeme weiter", schrieb ABB.