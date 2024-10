Allerdings sind die regionalen Unterschiede gross. Die Pkw-Dichte war 2024 am höchsten in den westlichen Flächenländern Saarland (655 Pkw), Rheinland-Pfalz (630) und Bayern (623). Die niedrigste Pkw-Dichte verzeichneten die Stadtstaaten Berlin (329), Hamburg (426) und Bremen (435) – auch wegen eines besonders dichten ÖPNV-Netzes. Den niedrigsten Wert in einem Flächenland gab es in Sachsen mit 534. In allen ostdeutschen Flächenländern lag die Pkw-Dichte 2024 unter dem Bundesdurchschnitt, in allen westdeutschen darüber. Gegenüber 2014 ist die Pkw-Dichte fast überall gestiegen. Nur in Berlin sank sie von 337 auf 329.