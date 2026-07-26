Beim Berliner Christopher Street Day (CSD) ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei kam nach Polizeiangaben ein Mensch ums Leben, 16 weitere Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr sprach ‌von ⁠drei lebensgefährlich und acht Schwerverletzten. Der Fahrer eines weissen Fahrzeugs habe gegen 22.00 Uhr (MESZ) im Berliner Tiergarten mehrere Personen ⁠angefahren, erläuterte ein Polizeisprecher vorort. Das Fahrzeug sei an einem Baum zum Stehen gekommen und von der Polizei leer aufgefunden worden. «Deswegen fahnden ‌wir aktuell mit Hochdruck nach dem oder den Tätern.» Bisher hat es ‌der Polizei zufolge aber noch keine tatbezogenen Festnahmen ​gegeben. Sie warnte vor Falschmeldungen in den Sozialen Medien.