Der Neuwagenmarkt ist in Deutschland im September gegenüber dem schwachen Vorjahresmonat gewachsen. Die Pkw-Neuzulassungen waren mit 235.528 Einheiten knapp 13 Prozent höher als im September letzten Jahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Montag mitteilte. Vor Jahresfrist war die Zahl rückläufig. Von Januar bis September liegt der Automarkt mit insgesamt 2,11 Millionen Neuzulassungen noch 0,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau.
Die Zahl neuer reiner Elektroautos stieg fast um ein Drittel auf 45'495, ihr Marktanteil liegt bei 19,3 Prozent. Tesla verzeichnete unterdessen abermals einen Rückgang mit minus 9,4 Prozent.