Der Neuwagenmarkt ist in Deutschland im September gegenüber dem schwachen Vorjahresmonat gewachsen. Die Pkw-Neuzulassungen waren mit 235.528 Einheiten knapp 13 Prozent höher als im September letzten Jahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Montag mitteilte. Vor Jahresfrist war die Zahl rückläufig. Von Januar bis September liegt der Automarkt mit insgesamt 2,11 Millionen Neuzulassungen noch 0,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau.