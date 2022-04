Vergangenes Jahr noch lautete die ARK-Einschätzung, dass die Aktien des Elektroautoherstellers bis 2025 auf 3000 Dollar steigen würden. Nun hat die viel beachtete Fondsgesellschaft das Kursziel aufgrund neuer Erwartungen in Bezug auf Teslas zukünftiges Geschäft und die Kapitaleffizienz angehoben.

Im Detail legt der Bullen-Case des Unternehmens nahe, dass der Preis bis 2026 auf rund 5'800 Dollar steigen wird, während die Bären-Prognose von 2900 Dollar ausgeht - dies ist immer noch etwa dreimal so viel wie der aktuelle Aktienkurs von 1005 Dollar.

"Obwohl es auf unsere Erwartungen für 2026 abgestimmt ist, glauben wir, dass unser Tesla-Modell methodisch konservativ ist", schrieb ARK-Analystin Tasha Keeney in einem Blogpost. "Wir gehen davon aus, dass die Tesla-Aktie 2026 eher wie jene eines reifen Unternehmen gehandelt wird, als wie jene eines starken Wachstums-Unternehmens."

«Sie wirft mit Worten um sich»

Fonds-Ikone Cathie Wood ist seit langem leidenschaftliche Anhängerin von Tesla und CEO Elon Musk. Während ihr Flaggschiff-Fonds "ARK Innovation ETF" (ARKK) seine Position in Tesla letzten Monat reduziert hat, ist der Elektroautohersteller immer noch seine grösste Position. Er macht 10 Prozent des Fonds aus.

Nach einem Kursanstieg von 40 Prozent in den letzten 12 Monaten ist jedoch nicht jeder so positiv zu Tesla eingestellt. So sieht David Trainer, CEO der Investment-Research-Firma New Constructs, den Aktienkurs von Tesla auf 150 bis 200 Dollar fallen. "Tesla genoss für kurze Zeit einen First-Mover-Vorteil, aber den hat das Unternehmen nicht mehr und es gibt viele andere Elektroautos auf der Strasse, die sehr erfolgreich konkurrieren", sagte er.

Er greift ARK in seiner Analyse auch ziemlich direkt an: "Meiner Meinung nach sehen wir hier Cathie Wood Worte in den Raum werfen, die attraktiv oder interessant sein mögen, glänzende, glitzernde Dinge, für ahnungslose Kleinanleger, während völlig ausser Acht gelasesn wird, wo Tesla wettbewerbsmässig wirklich positioniert ist."

ARK sieht neue Kurstreiber für Tesla

Ein wichtiger Treiber für das neue Kurs-Modell von ARK ist die Erwartung einer grösseren Nachfrage nach autonomem Fahrdiensten, einem Markt mit einem geschätzten Volumen von 11 bis 12 Billionen Dollar, so Analystin Keeney. ARK ist überzeugt von Teslas Fähigkeit, ein vollständig selbstfahrendes Fahrzeug zu entwickeln, wobei das künftige Robotaxi-Geschäft des Autobauers einen Anteil von 60 Prozent des für 2026 erwarteten Wertes des Unternehmens ausmachen soll.

Ein weiterer Faktor ist die Erwartung, dass Tesla kapitaleffizienter sein wird, schrieb Keeney. Sie stellte fest, dass die Investitionsausgaben pro zusätzlicher Kapazitätseinheit von 84'000 Dollar im Jahr 2017 auf 7700 Dollar gesunken sind. Auch die Bitcoin-Bestände in der Tesla-Bilanz sind Teil des Modells von ARK, werden aber nicht als Schlüsselkomponente der Prognose angesehen. Die Kryptoassets allein heben das Kursziel nur um 5 Prozent.

Andere Geschäftsmöglichkeiten, die Tesla verfolgen könnte und die nicht im Modell enthalten sind, sind ein Energiespeichergeschäft, Künstliche-Intelligenz-as-a-Service und ein humanoider Roboter.

